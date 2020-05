TUI corta custos em 30% e elimina oito mil postos de trabalho

O grupo de turismo TUI anunciou ontem, em conferência de imprensa, planos de reduzir operações globais. A empresa, com sede na Alemanha, opera navios de cruzeiro, cinco companhias aéreas e mais de 400 hotéis, empregando cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo.

O objectivo agora é reduzir seus custos em 30%, o que pode reduzir sua força de trabalho em até oito mil posições.

A empresa espera reabrir hotéis na Europa nas próximas semanas, à medida que os governos diminuem gradualmente os bloqueios.

“A TUI está pronta para uma retoma antecipada das actividades de viagem na Alemanha e na Europa”, disse a empresa em comunicado, acrescentando que hotéis e clubes do continente estão “prontos para receber turistas”.

Perdas de 800 milhões USD exige alavancagem de dois mil milhões USD

A TUI (TUIFF) registou uma perda de 804 milhões USD nos três primeiros meses do ano e precisava de um empréstimo de dois mil milhões USD do governo alemão, uma vez que as proibições e bloqueios de viagens levaram seus negócios a um impasse.

A TUI emergirá da crise como uma empresa diferente e “encontrará um ambiente de mercado diferente do que antes da pandemia”, afirmou, observando que reduzirá sua presença em todo o mundo e aumentará as ofertas locais e fora de época.

O CEO da TUI, Fritz Joussen, estava optimista sobre o futuro, no entanto, dizendo em uma ligação com analistas que, enquanto as reservas de verão para este ano caíram 36%, as reservas de verão para 2021 parecem “muito promissoras”.

“As pessoas querem viajar. A Europa agora deve se abrir gradualmente”, afirmou Joussen em comunicado. “As férias de verão são possíveis de forma responsável e com regras claras. Vamos reinventar a festa em 2020”, acrescentou.

A TUI divulgou planos para aumentar as medidas de higiene e protecção em aeroportos, hotéis e cruzeiros.

Isso inclui exigir o uso de máscaras, limitar o número de convidados em restaurantes e reduzir o número de pessoas a bordo de cruzeiros. A entrada e saída de passageiros dos aviões serão graduais.

O plano da empresa de reiniciar as turnês segue o anúncio da Ryanair (RYAAY ) que espera restaurar 40% de seus voos a partir de Julho e reiniciar os voos da maioria das 80 bases da Europa.