Tribunal congela preventivamente contas bancárias e bens de Isabel dos Santos e marido

A decisão de arresto, decretada pela 1.ª secção da sala do cível e administrativo do Tribunal Provincial de Luanda, na sequência de uma providência cautelar interposta pelo Serviço Nacional de Recuperação de Activos, do Ministério Público, refere que o Estado foi lesado em 1.139,9 milhões USD pela empresária e o seu marido em negócios envolvendo a Sonangol/Galp Energia e a Grisogono. O despacho-sentença também abrange Mário Leite da Silva, PCA do BFA e gestor de sociedades referidas no documento.

O Tribunal arrestou as participações da empresária e/ou marido detidas de forma directa ou indirecta na Unitel, BIC, BFA, Candando, Zap, Cimangola e Sodiba, basicamente o universo empresarial do casal em Angola, e avança haver evidência de que os visados estão a “ocultar património obtido às custas do Estado”.

A primeira situação diz respeito à entrada da Sonangol e de Isabel dos Santos, através da Esperaza, na Amorim Energia, que ficou então a deter 33,3% na Galp Energia. O negócio, segundo a decisão, foi financiado pela Sonangol, não tendo a sociedade detida pela empresária devolvido o montante devido (cerca de 75 milhões USD), apesar de instada para o efeito, segundo o documento.

Posteriormente, ainda quando Isabel dos Santos era PCA da Sonangol, o valor foi pago à petrolífera, mas em kwanzas, o que foi rejeitado pela gestão que sucedeu à filha do ex-PR, que devolveu o dinheiro exigindo o devido contravalor em dólares.

O outro negócio envolve a Grisogono – Joalharia de Luxo, empresa que o despacho de arresto indica ter sido adquirida por decisão de José Eduardo dos Santos, com vista à comercialização de diamantes no exterior do País, e entregue a uma sociedade constituída em partes iguais pela estatal Sodiam e pela filha e genro do então PR.

O despacho refere que a Sodiam nunca recebeu dividendos do negócio da Grisogono, com lojas em várias capitais mundiais, tendo assumido créditos e despesas de que não foi ressarcido pela sociedade detida por Isabel dos Santos e o marido.

A empresária reagiu, entretanto, na sua conta no Twitter à notícia do arresto, com uma mensagem dirigida aos colaboradores mais próximos. “Gostaria de deixar uma mensagem de tranquilidade e confiança às minhas equipas Vamos continuar, todos os dias, em todos os negócios, a dar o nosso melhor e a lutar por aquilo que eu acredito para Angola. O caminho é longo, a verdade há-de imperar. Unidos somos mais fortes”