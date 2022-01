O tráfego da Ryanair subiu para 9,5 milhões de passageiros, em Dezembro, face aos 1,9 milhões transportados no mesmo mês do ano anterior, divulgou a companhia aérea, ontem.

De acordo com as estatísticas de tráfego divulgadas pela transportadora irlandesa, o factor de carga também registou um crescimento homólogo, de 73% para 81%, no mês em análise.

Em Dezembro de 2021, a Ryanair operou 62.200 voos.