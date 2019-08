Trabalhadores com mais 60 anos no activo passam a pagar IRT

A Proposta de Lei que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho, que pode regular esta isenção, foi aprovada ontem por 114 votos a favor (do MPLA), nove abstenções (CASA-CE e PRS) e 48 contra (UNITA e FNLA), indica o Jornal de Angola.

O diploma segue para debate nas comissões de especialidade da Assembleia Nacional e, posteriormente, volta ao plenário para a aprovação final global.



O ministro das Finanças, que falava no debate na generalidade do diploma, esclareceu que a questão da protecção social não é abrangida com a alteração da Lei do IRT.



Archer Mangueira anunciou que, de acordo com a Proposta de Lei, os trabalhadores com mais de 60 anos que ainda estejam no activo, até aqui isentos, vão passar a pagar o IRT.

O ministro afirmou que esta acção abrange os rendimentos pagos como contrapartida pelo efectivo serviço por parte destes cidadãos que ainda estejam no activo. Archer Mangueira garantiu que se mantém a isenção sobre as prestações de reforma.



O ministro disse que a ideia é introduzir maior justiça social entre os sujeitos passivos deste imposto. Archer Mangueira disse também que se pretende ainda eliminar a isenção sobre os subsídios de férias e de Natal, ou seja, fazer com que estes subsídios sejam tributados.



Esta medida, segundo o ministro, visa racionar o regime de gratificações devida aos trabalhadores e alargar a base dos rendimentos sujeitos a esse imposto.



O ministro das Finanças esclareceu que a alteração à Proposta de Lei que altera o Código de IRT decorre da necessidade de se identificarem alternativas para o aumento da arrecadação da receita não petrolífera num curto prazo, tendo em conta a tendência decrescente do rácio da receita fiscal sobre o Produto Interno Bruto com risco de sustentabilidade fiscal.



Archer Mangueira afirmou que o rácio actual do Imposto sobre o Rendimento de Trabalho é de 1,2% sobre o Produto Interno Bruto (PIB).



Archer Mangueira adiantou que o que se pretende com a proposta é garantir também uma equidade fiscal, “porque os trabalhadores que estão no activo, e que têm idade igual ou superior a 60 anos, estão isentos actualmente do IRT.” “Estando isentos, estavam ao abrigo de um regime excepcional que não era um direito adquirido”, esclareceu.



O ministro esclareceu que o Executivo não pretende aumentar a tributação, mas sim alargar a base tributária.



O Executivo, no âmbito da reforma, acrescentou, tem ao longo dos últimos meses apresentado um conjunto de medidas de curto, médio e longo prazos.



A Proposta de Lei visa promover maior igualdade e eficiência fiscal no IRT no que diz respeito à isenção dos trabalhadores com idade superior ou igual a 60 anos.