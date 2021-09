Trabalhador duro e disciplinado

Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, destaca-se ao implementar medidas estratégicas que fortaleceram as infra-estruturas e o controlo dos principais negócios daquele que é o maior banco (no conjunto de quatro) nos Estados Unidos da América (EUA). O sucesso (diga-se) resulta do reforço da capacidade de liderança (da instituição) em todos níveis.



Formado em psicologia e economia pela Tufts University, ingressa no board do JPMorgan Chase em Julho de 2004 (nas vestes de presidente e director operacional), face à compra do Bank One (à época quinto maior banco dos EUA), no qual era o CEO.



O poder de Dimon (americano de origem grega, nascido em Nova Iorque) no JPMorgan Chase é reforçado 17 meses depois (Dezembro de 2005), quando nomeado CEO. Em 31 de Dezembro de 2006, também assume a presidência do conselho de administração.



Jamie Dimon, nas vestes de chairman e CEO, (2008) torna a instituição no principal banco dos EUA em activos domésticos sob gestão, valor de capitalização de mercado e valor de acções negociados publicamente. A influência no sistema financeiro é reconhecida (2009) quando é considerado CEO 'topgun' pela consultora Brendan Wood.



O reconhecimento público do banqueiro que se torna bilionário (apenas) no sector bancário (com património estimado em 1,8 mil milhões USD [Revista Forbes]) deve-se também pelo empenho, enquanto membro da classe A do conselho de administração da Federal Reserve Bank of New York para o qual é designado em Fevereiro de 2008.



A carreira de Jamie Dimon inicia no American Express (1984), após o MBA na Havard Business School. Rejeita ofertas no Goldman Sachs, Morgan Stanley e Lehman Brothers; a sua trajectória na banca também está associada ao surgimento do Citigroup (1989).



Jamie Dimon, banqueiro com influências na 'Casa Branca', é casado com Judith Kent (conheceu na Harvard Business School) e tem três filhas (Julia, Luara e Kara Leigh).