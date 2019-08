Toyota vai instalar linha de montagem em Angola

A fabricante japonesa Toyota vai instalar uma linha de montagem da marca em Angola, disse hoje, em Tóquio, o presidente do Grupo Toyota Tsushu, após ser recebido pelo Presidente João Lourenço.



Ichiro Kitaora admitiu que o investimento inicial não é avultado e pode rondar entre 100 milhões USD e 200 milhões USD, garantindo que “nosso foco é trabalhar com Angola e para Angola, e dessa forma ganharmos cada vez mais confiança no mercado interno”.



O gestor disse, igualmente, que numa primeira fase serão necessários a aquisição de terrenos, para a fábrica de montagem, e de espaços para escritórios.



Num primeiro momento, a Toyota pretende criar uma linha de montagem para viaturas e, num segundo momento, a construção de uma fábrica de peças sobressalentes para o mercado interno.



Segundo Ichiro Kitaora, houve também a oportunidade para analisar com presidente angolano o projecto do Porto do Namibe, onde estão engajados a trabalhar para que no primeiro trimestre do próximo ano, caso tudo corra bem, se começa com a fase de construção.



“Aproveitamos analisar novas possibilidades para investimentos em novas áreas em Angola”, revelou Ichiro Kataora.