Toshiba poderá dividir-se em três empresas até 2023

O conglomerado japonês Toshiba está a estudar uma divisão em três novas empresas, avança o jornal Nikkei. A divisão poderá acontecer em 2023.

De acordo com o Jornal de Negócios, que cita o jornal japonês, os planos apontam para três novas companhias - uma dedicada às infra-estruturas, outra para equipamentos de consumo e uma terceira virada para à área de semicondutores.

O plano passará por colocar todas estas empresas em bolsa após a divisão. Esta intenção poderá ser incluída no plano estratégico da empresa, que deverá ser conhecido esta sexta-feira.

A Toshiba tem operações num amplo leque de actividades, que vão além da faceta mais conhecida de tecnologia de consumo, com negócios na área da energia nuclear e centrais de energia até aos sistemas de transporte ou fabrico de elevadores.

Ao actuar como um conglomerado, a Toshiba estará em desvantagem na capacidade de atrair investidores, num fenómeno descrito como “desconto de conglomerado”, em que a empresa como um todo tende a ser subavaliada, já que está exposta a um maior número de riscos devido aos vários negócios.

Em Abril, a Toshiba mudou de CEO, no meio de uma polémica sobre uma oferta de compra que, entretanto, caiu por terra. Nobuaki Kurumatani assumiu o cargo de CEO da Toshiba em 2018, figurando ainda no currículo uma passagem pela operação japonesa da CVC Capital Partners, a mesma empresa britânica que expressou interesse em adquirir a Toshiba. Kurumatani foi substituído no cargo por Satoshi Tsunakawa.