Toshiba em negociações com quatro firmas de investimento para ideias estratégicas

A Toshiba Corp (6502.T) está em negociações com pelo menos quatro empresas globais de capital privado, incluindo KKR & Co Inc (KKR.N) e Blackstone Inc (BX.N) em busca de ideias para sua nova estratégia, disseram três fontes com conhecimento do assunto.

Segundo as fontes, a Bain Capital e a firma de investimentos canadense Brookfield (BAMa.TO) também foram escolhidas pelo comité de revisão estratégica do conglomerado japonês, atingido pelo escândalo, para reunir e apresentar as suas ideias para a Toshiba.

O último processo não se destina a solicitar formalmente ofertas de aquisição para a empresa como um todo ou alguns dos seus activos, e não está imediatamente claro se o envolvimento com empresas de aquisição resultará em ofertas formais no futuro.

A medida, no entanto, indica que a Toshiba está se envolver com potenciais licitantes desde que os accionistas demitiram o seu presidente em Junho, depois que a empresa foi considerada conivente com o governo japonês para pressionar os investidores estrangeiros .

Após a destituição do presidente, a Toshiba, que tem muitas linhas de negócios e unidades e opera em várias jurisdições, lançou uma revisão completa dos seus activos actuais e também se comprometeu a se envolver com potenciais investidores estratégicos e financeiros.

“Conforme anunciado, o comité de revisão estratégica da Toshiba está considerar e discutir uma ampla gama de iniciativas sem demora”, disse a Toshiba em um comunicado à Reuters.

A Toshiba, que teve uma avaliação de mercado de cerca de 19 bilhões USD nesta quarta-feira, planeia apresentar as conquistas quando anunciar o seu novo plano de negócios em Outubro.