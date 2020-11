TL Alumínio uma micro empresa em ascensão no mercado angolano

A empresa emprega 13 jovens angolanos e arrecada entre um a três milhões de Kz por mês.A empresa dirigida por jovens está no mercado há 10 anos mas só há 2 anos foi constituída legalmente, pertencendo ao Grupo H.G.2cs.

A empresa atingiu o seu ponto mais alto em 2010, com o reconhecimento de outras empresas ligadas a área de construção civil, que permitiu a expansão da empresa TL Alumínios resultando num investimento forte na compra de máquinas sofisticadas para contrapor a concorrência no mercado.

Dificuldades e desafios “Tendo em conta a nova realidade de mercado com o câmbio flutuante no nosso país, a aquisição de divisas para a importação de material consigura-se em um dos grandes desafios da nossa empresa”, observa Cláudio Silva, sócio e gerente da empresa que adianta que este imbróglio forçou o aumento dos preços nos serviços prestados e ao mesmo tempo causou uma baixa nas receitas, uma vez terem sido ultrapassados pelos seus concorrentes, empresas chinesas que tomaram de assalto o mercado face aos preços baixos que praticavam na prestação dos mesmos serviços.

A fraca demanda em 2019 foi o maior desafio naquele ano. Já em 2020, em contexto de isolamento social face a pandemia provocada

pelo novo Coronavirus, os desafios são ainda maiores, que passam desde manter o equilíbrio na segurança dos funcionários, bem como adaptar-se as adversidades que os decretos vêem impondo, assegura Cláudio Silva.

Por outro lado, o jovem empreendedor defende que a pandemia trouxe uma lufada de ar fresco para as contas da sua empresa, uma vez que, a solicitação dos seus serviços aumentaram consideravelmente desde o começo da COVID-19 pois que enquanto as pessoas estão confinadas em casa têm uma visão diferente das mesmas e urge para muitos a necessidade de mudar alguma coisa.

“É um facto que a clientela aumentou consideravelmente com a pandemia, talvez hoje o nosso maior desafio está em aguentar a demanda”.

A pandemia alterou completamente o mecanismo de trabalho em todo mundo e aqui não foi exceção forçando-os a dividir a equipa em grupos de cinco para cada dia de trabalho. “Redobramos a segurança na nossa fábrica, até porque os funcionários não têm contacto com os clientes”.

Com uma margem de lucro que varia de dois a três milhões de kz por mês, isto nos meses com maior produtividade, nos meses menos produtivos rondam entre um a dois milhões de Kz.

Matéria-prima Maior parte dos materiais usados pela empresa são importados da China mas por conta das dificuldades “deixamos de importar e nos unimos aos fornecedores locais, apesar do país ter ganho recentemente uma fábrica de Alumínio, a mesma não está adequada para o tipo de trabalho que fazemos, garante o sócio.

O também gerente vai mais longe e diz que para o ano de 2020, “reconhecemos que a importação directa por parte da nossa empresa séria uma utópia, e assim, decidimos arranjar fornecedores locais, que têm facilidades em importar a matéria- prima”.

Diferencial e contacto com os clientes

“Analisamos a nossa equipa de trabalho e contratamos um especialista em Comunicação e Marketing para traçarmos melhor os planos de comunicação para nos afirmarmos no mercado, e isto levou-nos a apostar fortemente na publicidade, optando pelo meio mais barato e onde as pessoas estão sempre presentes, que são as redes sociais onde maior dos nossos clientes são atraídos para a empresa”.

Segundo Cláudio Silva, a TL Alumínio procura estar mais próximo dos seus clientes para fidelizá-los, e trouxe ao mercado diversos modelos de portas para corredores das centralidades, que teve êxito e trouxe também grandes resultados financeiros para empresa que comparados ao ano anterior pode se dizer que os resultados triplicaram.

A empresa criou políticas de venda que se adaptam ao momento actual, dando ao cliente a possibilidade de pagar a sua factura em três prestações.

A TL Alumínio leva acabo um plano de formação de novos jovens que poderão integrar o quadro de colaboradores. “Pretendemos formar mestres que darão segmento a dinastia e levar o nome da empresa o mais longe possível”, afirmou.

A formação tem o prazo máximo de seis meses, e os mais destacados são contratados directamente. Já para o plano de carreira “elevamos a fasquia entre os nossos funcionários, é feita avaliações constantes tendo em conta o desempenho individual”. Hoje, nota-se claramente um grande crescimento da empresa, tendo em conta que “estamos na segunda geração TL Alumínios e a formar a terceira geração, com a única e exclusiva missão de não deixar morrer o nome TL Alumínios em homenagem ao nosso patrono Timóteo Lima”.