Tesla instala 520 Powerwalls para apoiar sistemas telecomunicações em África

A empresa norte-americana Tesla em parceria com a zimbabueana Econet vão instalar nos próximos meses 520 painéis solares (Powerwalls) no continente para reforçar os serviços de telecomunicações com particular incidência os que suportam as transacções comerciais via dispositivos moveis.

Os sistemas de armazenamento de energia da Tesla tornarão a rede da Econet mais robusta, o que, por sua vez, ajudará as pessoas a pouparem e a pagar as contas e fazer transacções para manter a economia a funcionar.

Com o avanço digital o continente tem procurado melhorar os sistemas de pagamentos, as redes moveis têm desempenhado um papel importante neste capítulo uma vez que a maioria das pessoas usa transacções digitais baseadas em dispositivos móveis. Porém, as constantes quedas de energia, que prejudicam as redes de telecomunicações, constituem um desafio para este importante passo, especialmente no Zimbábue, onde há escassez frequente de dinheiro físico.

Por essa razão a Econet Wireless decidiu usar o Tesla Powerwalls para resolver a situação. A actual parceria resulta da experiência comprovado em 2018, quando instalaram o Powerwalls em uma das torres de telecomunicações para fornecer energia de backup e, após um período de teste de 12 meses, ficam impressionados com o desempenho.

De acordo com o CEO da divisão de energia da Econet e sua subsidiária Distributed Power Africa (DPA), Norman Moyo, o Tesla Powerwall atende aos requisitos de backup de energia, oferece 100% de profundidade de descarga e possui uma ampla faixa de operação de temperatura.

“Também oferece controlo em tempo real e ajudará a atenuar os problemas atuais de roubo de bateria com a experiência com baterias de chumbo-ácido. Estamos ansiosos para trabalhar com a Tesla em outras iniciativas em segurança energética”, afirma.