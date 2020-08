Tesla com quatro trimestres consecutivos com lucro

A Tesla apresentou lucro pelo quarto trimestre consecutivo, no segundo trimestre de 2020.

Em plena pandemia, teve um lucro de 104 milhões USD e uma receita de 6 mil milhões USD.

Com estes resultados, a Tesla poderá ser considerada para integrar o índice S&P 500.

Como já tinha sido divulgado, a empresa superou todas as expectativas de produção e de venda de automóveis, tendo vendido 90.650 carros, no segundo trimestre deste ano, apesar dos atrasos na produção.

Na apresentação de resultados, Elon Musk anunciou a construção de uma nova fábrica em Austin, no Texas, que vai ser utilizada para a produção da Pickup Cybertruck, do camião Semi, do Model 3 e do Model Y.

As acções subiram mais 4% após a apresentação de resultados.

