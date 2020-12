Terminal Tema LNG leva LNG à energia para o Gana

A instalação do Tema Liquified Natural Gas (LNG) em Gana continua a ganhar tracção financeira, com o Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF) aprovando recentemente um empréstimo de 31 milhões USD com prazo de 10 anos para a Access LNG, fornecedora de infraestrutura flutuante especializada em LNG .

O fecho do financeiro do projecto foi alcançado em meados de Novembro pelos parceiros Quantum Power Ghana Gas Limited e Ghana National Petroleum Corporation (GNPC). Até o momento, 400 milhões USD foram comprometidos com o projecto, dos quais 170 milhões USD foram utilizados até agora.

A instalação de Tema LNG compreende um terminal marítimo de importação de GNL no porto de Tema existente para o fornecimento de gás à GNPC, em uma tentativa de fornecer armazenamento para a região e atender à crescente demanda de energia de Gana. A instalação terá capacidade para receber, armazenar, regaseificar e entregar uma estimativa de 3,4 milhões de toneladas de GNL por ano, equivalente a aproximadamente 500 milhões de pés cúbicos padrão por dia (MMscfd).

A instalação utilizará uma Unidade de Armazenamento Flutuante (FSU), permanentemente ancorada offshore em um novo cais construído pela West African Gas, e uma Unidade de Regaseificação Flutuante (FRU), que fornecerá gás natural através de um riser de 16 polegadas, gasoduto submarino e oito quilometro associado ao oleoduto terrestre a uma estação de conexão VRA.

Enquanto o gasoduto submarino fornecerá gás natural da FRU e FSU, o gasoduto onshore associado fornecerá gás directamente para GNPC. A construção do FSU e do FRU está em estágios avançados, e a entrega dos navios está prevista para o quarto trimestre de 2020.

O empréstimo da EAIF é direccionado para a conclusão da FRU, que operará em conjunto com um transportador de GNL actualizado de 127.500 metros cúbicos para entregar 250 MMscfd. A embarcação está actualmente em construção no Estaleiro Jiangnan, na China.

De acordo com o EAIF, a instalação Tema LNG permitirá que os geradores de energia térmica existentes façam a transição da dependência da queima de óleo de ciclo leve e óleo combustível pesado para gás natural, em que o fornecimento consistente de GNL de fornecedores, incluindo Royal Dutch Shell e Rosneft garantir um fornecimento constante de energia para a região.

Tanto a Shell quanto a Rosneft já comprometeram volumes de GNL de seus portfólios globais, permitindo ao país utilizar gás natural para atender à crescente demanda de energia e fornecer um suprimento de combustível mais confiável e mais limpo.

De acordo com o Power Africa Roadmap 2030, o gás já é uma parte central da matriz energética de Gana - equivalente a 40% - na qual a construção do Terminal Tema LNG contribuirá com soluções de geração de energia para a crescente população do país de 29 milhões.

O LNG-to-power representa um actor chave no cenário de energia africano. Para abordar o interesse crescente no African LNG e seu papel na geração de energia, industrialização, desenvolvimento económico e transição energética, a Africa Oil & Power (AOP) sediará o Africa LNG Forum como parte de sua principal Conferência e Exposição AOP 2021 (5 de outubro -7). O Fórum reunirá os principais líderes da indústria para um painel de especialistas que visa os movimentos atuais e futuros dentro do sector de GNL, os principais projectos e a perspectiva mais ampla do gás na África. Para saber mais sobre o Africa LNG Forum e o AOP 2021, visite www.aop2021.com

Fonte: Africa Oil & Power