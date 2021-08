Terminais do Kapossoka e Mussulo vão a concurso

A Empresa Portuária de Luanda coloca, a partir desta terça-feira, à disposição de empresas nacionais e estrangeiras interessadas às peças do procedimento contratual do concurso para a gestão dos Terminais Marítimos de Passageiros do Kapossoka, Mussulo, Museu da Escravatura e Macôco, cujo prazo para apresentação de candidaturas vai até 22 de Setembro mediante caução de 250 mil kz.

Segundo o Jornal de Angola, o porto de Luanda prevê um período de dez anos como duração de contrato, devendo, todavia, as empresas candidatas apresentarem um capital próprio não inferior ao equivalente a 300 mil USD e um volume médio de negócios, dos últimos três anos, não abaixo do equivalente a 500 mil USD.

As empresas candidatas são também obrigadas a apresentarem um certificado de contratação de seguro de riscos profissionais e experiência comprovada de cinco anos em actividades similares.

Segundo o documento assinado pelo presidente do Conselho de Administração interino, Aníbal António Vuma, a adjudicação obedecerá ao critério da proposta economicamente mais vantajosa, além da rigorosa avaliação sobre as capacidades técnicas da empresa.

Este concurso é parte da estratégia de revitalização dos transportes marítimos, que deverão trazer de volta às águas de Luanda os catamarãs, tidos como opção válida no desafogamento do trânsito e nas ligações Sul com a Baixa da Cidade de Luanda.

Apesar da nova infra-estrutura em construção, a capital do País conta com os terminais do Porto de Luanda, do Kapossoka, do Museu da Escravatura e Mussulo, de onde partirão também pessoas para Cuanza-Sul, Benguela e Namibe, em viagens comerciais.