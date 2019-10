“Teremos uma campanha de redução até 31 de Dezembro que vai absorver o valor do IVA”

Na visão da DSTV, que importância tem hoje o serviço de tv no País?

A seguir aos produtos e serviços para suprir as necessidades essenciais, o entretenimento audiovisual ocupa também, um lugar importante na vida das famílias angolanas com destaque para as telenovelas, filmes e eventos desportivos, sendo para muitas destas uma forma de manter as crianças entretidas e longe dos perigos da rua. No entanto, a grande maioria desses programas está disponível apenas em serviços de TV por satélite, e por isso, nas grelhas de canais de televisão por assinatura.

Mas o preço do serviço tem subido nos últimos tempos...

Sim. O seu custo é por vezes um ponto de discórdia e objecto de reclamações por parte dos consumidores.

Que razões a operadora apresentou para justificar o aumento do tarifário?

Se se está a referir ao IVA, este imposto é obrigatório para as empresas que estejam registadas no regime geral, como é o caso da MultiChoice Angola. Relativamente ao ajuste de preços, a autorização de aumento dos preços, devido à desvalorização da moeda e aumento da taxa de inflação, foi concedida pelo Regulador em Julho de 2019.

Então seguiram uma estratégia diferente da concorrência.

Enquanto os outros operadores procederam ao aumento de preços em Setembro, a DStv preferiu implementar os preços ajustados juntamente com o IVA, para facilitar a previsão orçamental dos nossos clientes, assegurando que continuaremos sendo a melhor opção de preços e conteúdos do mercado no segmento de televisão por assinatura.

Qual será o novo tarifário?

O novo tarifário já está disponível para o público e tivemos a preocupação de reestruturar a nossa grelha de conteúdos para assegurar que mantínhamos conteúdos frescos e ao gosto dos nossos clientes, com preços justos. Assim, fizemos um ajuste residual de preços, tendo em conta o valor do IVA na nossa oferta de pacotes, tendo o Família mantido o mesmo preço. Para além disso, teremos uma campanha de redução de preços até 31 de Dezembro, em que a MultiChoice vai absorver o valor do IVA.