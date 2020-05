TeleDoutor Angola quer levar mais saúde ao interior do País

A TeleDoutor Angola pretende estender a sua esfera de acção às regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, proporcionando não só consultas, mas também um canal para ampliar o quadro de especialidades clínicas em todo País, revela ao Mercado a country manager e co-fundadora da empresa prestadora de serviços de telemedicina.

“O grande objectivo é facilitar o acesso à saúde a um número maior de utentes”, explica Renata Barbosa, notando que serão priorizadas as consultas de clínica geral, pediatria, cardiologia e ginecologia, entre outras especialidades.

O primeiro passo para a concretização do projecto foi a assinatura de um protocolo de cooperação entre a Caixa de Previdência e Aposentação dos Trabalhadores Tributários (CPATT) e a TeleDoutor Angola, para providenciar vídeo-consultas médicas aos colaboradores da associação mutualista dos trabalhadores tributários.

Segundo Renata Barbosa, o protocolo garante o acesso a vídeo-consultas em condições diferenciadas a mais de 13 mil associados e dependentes da CPATT.

A gestora adianta que o protocolo prevê igualmente que os beneficiários possam ser vistos por um médico em Luanda ou em Portugal, num computador, tablet ou smartphone, em menos de 20 minutos após a marcação da consulta.

A country manager lembra que alguns associados se encontram em regiões fronteiriças, distantes dos grandes centros, daí a grande vantagem do projecto e do protocolo para o desenvolvimento da telemedicina em Angola.

“A CPATT e a TeleDoutor Angola, através de vídeo-consulta, vão facilitar o acesso aos meios clínicos a todos os associados da CPATT, e a distância não irá inviabilizar este a materialização do programa”, assegura a responsável.

Renata Barbosa destaca ainda que os hospitais de referência no País para tratamento médico são os mesmos que actualmente os associados da CPATT utilizam, através da rede convencionada, e a vídeo-consulta funcionará como um complemento. Ou seja, será mais um canal de apoio à disposição dos associados para assistência médica e medicamentosa.

A gestora manifesta satisfação com a ideia da oferta de um acesso facilitado a médicos de elevada qualidade e experiência aos membros da CPATT em qualquer ponto do País, contribuindo para reduzir distâncias e facilitar o acesso à saúde a milhares de angolanos.

O acordo com a CPATT, defende, é um primeiro passo no caminho que a TeleDoutor Angola quer trilhar, levando mais cuidados de saúde a todo o território.

Insuficiência na saúde

Por seu lado, o presidente da CPATT, Dionisio André da Cruz, sublinha que a saúde dos trabalhadores tributários tem preocupado a direcção da instituição, pois há insuficiências na prestação de serviços nos acordos com as seguradoras.

O responsável refere-se, fundamentalmente, ao caso das doenças crónicas pré-existentes, e em algumas especialidades, o que obriga à realização de esforços financeiros adicionais para o tratamento dos associados.

“Estes factos justificam a ideia da CPATT em criar a sua própria clínica, para ter autonomia na assistência médica e medicamentosa e, assim, baixar custos no tratamento dos associados”, explica.

A extensão geográfica de Angola tem dificultado o acompanhamento de todos os membros da CPATT em termos de saúde, principalmente aqueles que estão destacados nas fronteiras do Luvo e Katuete, entre outros. “Não obstante, o

novo sistema de saúde CPATT garantirá uma assistência plena e inovadora a todos os associados e dependentes”, assegura.

A TeleDoutor Angola resulta de uma parceria com a Knok Healthcare, uma healthtech portuguesa com a missão de garantir acesso universal a cuidados de saúde primários, ligando médicos e pacientes através de tecnologia. Com quatro anos de existência anos, a Knok tem operações em Portugal com a marca Knok, e com Doutor24h no Brasil. Possui uma rede de mais de 200 médicos, 15 mil clientes e mais de 500 mil pessoas cobertas.