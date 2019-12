Teixeira Duarte inaugura unidade de negócios Workplace solutions

O FOCUS - Workplace Solutions, é o primeiro projecto do Grupo Teixeira Duarte com este modelo de negócio.

São três as modalidades disponíveis para os utilizadores. O “FOCUS Office”, oferece espaços de escritório privativos, totalmente equipados, adaptáveis a equipas de várias dimensões e a diferentes necessidades, num modelo flexível, com contratos a partir de uma semana. O “FOCUS Co-Working” propõe espaços partilhados, ideais para quem valoriza networking, com contratos a partir de um dia, e o “FOCUS Virtual” é a opção para quem precisa de domiciliar a correspondência e as chamadas telefónicas num centro de negócios prestigiante.

“Num ambiente económico e empresarial cada vez mais exigente e em constante mudança, a disponibilidade de soluções ágeis e flexíveis representam uma vantagem competitiva para todas as empresas, sejam elas pequenas ou médias, nacionais ou estrangeiras”, sublinha Tiago Ferrito, Head of Asset & Property Management Angola do Grupo Teixeira Duarte. “Por esse motivo, e porque queremos ser parte activa no desenvolvimento sustentável do tecido empresarial em Angola, criámos o FOCUS – Workplace Solutions”, concluiu.

O acesso e utilização das instalações é feito a qualquer hora do dia e a qualquer dia da semana, com toda a comodidade, recorrendo a um cartão de acesso personalizado (keycard). Com possibilidade de incluir estacionamento privativo, os utilizadores do FOCUS - Workplace Solutions têm ainda serviço de segurança disponível 24 horas por dia, um sofisticado sistema de videovigilância e serviço de assistência técnica e manutenção permanente.

O FOCUS – Workplace Solutions dispõe ainda de uma copa; zona de lounge para momentos de descontracção e networking; centro de cópias dedicado e equipado para impressão, fotocópias e encadernações; uma sala de reuniões totalmente equipada e com sistema de vídeo; Internet de alta velocidade e com redundância (Wi-Fi), e o FOCUS Wallet, um sistema exclusivo para pré-pagamento de diversos serviços.

A integração do FOCUS - Worklpace Solutions numa zona central de serviços e comércio caracterizada por excelentes acessos, agrega valor complementar a esta oferta, já que se encontra a menos de 10 min a pé das principais instituições públicas e da sede das principais empresas localizadas no coração de Luanda.