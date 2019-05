Tarifas baixas e Brexit prejudicam lucros da Ryanair

A companhia aérea low-cost obteve os resultados líquidos mais baixos dos últimos quatro anos e anunciou que prevê outro deslize, perante a incerteza perante o Brexit, que levou à redução das tarifas, e à forte concorrência na Europa.

A empresa liderada por Michael O’Leary considera que, apesar disso, os resultados estão em linha com as suas previsões, sobretudo porque as receitas adicionais – que incluem as vendas a bordo, as sobretaxas de bagagem ou taxas de embarque com prioridade – cresceram 19% durante o período de análise, atingindo os 2.400 milhões de euros.

Perante a subida nestas vendas e taxas extraordinárias (devido ao peso a mais na mala, por exemplo), a transportadora aérea irlandesa teve um aumento de 6% na facturação total, para os 7.560 milhões de euros. Ainda que o preço médio para voar na Ryanair tenha sido de 37 euros (ou seja, houve uma queda de 6% nas tarifas comparativamente ao ano passado), registou-se um crescimento de 7% no tráfego, para 139 milhões de passageiros.

Em relação aos aviões 737-MAX da Boeing – que têm estado envoltos em polémica desde o acidente aéreo que vitimou 567 pessoas –, a Ryanair demonstrou a “maior confiança” neles e argumentou que os modelos irão gerar “significantes” reduções de custos: “Atrasámos a entrega das nossas primeiras cinco aeronaves B737-MAX para o inverno de 2019 (sujeito à aprovação regulamentar da EASA). Continuamos a ter a maior confiança nessas aeronaves, que têm mais 4% de lugares, são 16% mais económicas e geram emissões de ruído 40% menores”.