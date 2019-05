TAP vai ter uma frota de 120 aviões

O responsável da TAP adiantou que os novos aviões recebidos pela TAP nos últimos meses permitiram um crescimento recorde nos Estados Unidos nos últimos anos.

De acordo com um comunicado da empresa, a TAP “foi a companhia europeia que mais cresceu nas rotas entre a Europa e os Estados Unidos nos últimos quatro anos”.

“Cada avião novo da TAP significa, em média, 28 milhões de euros em contribuições e impostos, anualmente, à economia portuguesa. E mais de 750 postos de trabalhos em Portugal”, sublinha o referido comunicado.

A TAP recebeu hoje mais um A330neo, o CS-TUI, batizado com o nome de D. Afonso Henriques.

“A renovação da frota da TAP, com 71 novos aviões previstos até 2025, é um dos pilares do Plano Estratégico dos novos accionistas, apresentado aquando da privatização em 2015 e aprovado pelo Estado Português. É nestes aviões de última geração, com mais oferta de lugares e menor custo, que assenta grande parte do processo de transformação e modernização da TAP”, salienta o comunicado em causa.

De acordo com esse documento, “os novos aviões permitiram abrir novas rotas e diversificar as fontes de receita da TAP”.