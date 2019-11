TAP vai contratar 800 novos trabalhadores em 2020

O grupo TAP já contratou mais de três mil colaboradores em Portugal”, segundo comunicado da empresa.

As ofertas de emprego na companhia aérea podem ser consultadas no site da companhia, mas neste momento ainda não há vagas abertas para pilotos e assistentes de bordo.

Só em 2018, a empresa recrutou um “total de 1.113 novas admissões, com 137 pilotos, 566 comissários/assistentes de bordo, 77 técnicos de manutenção de aeronaves, 117 profissionais para reforço das operações terra no hub de Lisboa, 68 elementos para o contact center, 95 trabalhadores para as diversas áreas da manutenção e engenharia e 63 quadros superiores”.

A TAP destaca que em 2018 o “crescimento do grupo implicou não só a contratação de pessoal navegante, mas também o reforço de áreas estratégicas com implementação de novas políticas a vários níveis, tendo sempre em vista um alinhamento com as melhores práticas do sector e das empresas europeias comparáveis”.