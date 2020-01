TAP transportou mais de 17 milhões de passageiros em 2019

“Companhia aérea estabelece novo recorde absoluto de passageiros transportados num só ano”, segundo a TAP.

Apesar de um primeiro trimestre com “sinais de abrandamento”, a TAP indica que os indicadores de tráfego “registaram uma evolução muito positiva nos últimos meses de o ano” e, por isso, fechou 2019 “com crescimento em todos os principais indicadores”.

Entre janeiro e março, a companhia aérea transportou 3,4 milhões de passageiros. No final do segundo trimestre o número do acumulado total de passageiros já ascendia a 7,9 milhões, sendo que no final de setembro esse valor já ia nos 13 milhões de passageiros. O quarto trimestre registou um acumulado total de 17,05 milhões de passageiros que viajaram pela TAP.

“Este crescimento sustentado da TAP é possível pela total renovação da frota, aumento da oferta, diversificação de rotas e de mercados, com destaque para a consolidação da aposta na América do Norte, e pelas práticas comerciais cada vez mais competitivas”, indica a companhia em comunicado.