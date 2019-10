TAP transportou mais 10,5% de passageiros em Setembro

Entre janeiro e setembro, a companhia transportou 12,9 milhões de passageiros, mais 7,2% face a período igual do ano anterior.

Segundo comunicado da empresa, “setembro foi o primeiro mês no ano em que o mercado do Brasil teve receita maior que o ano passado.

A TAP aponta que estes números “confirmam a consolidação da recuperação que a TAP tem registado a partir do segundo trimestre”.

Nas rotas intercontinentais, as rotas dos Estados Unidos da América transportaram mais 30 mil passageiros em setembro face a período homólogo. As rotas do Brasil transportaram mais 9.620 passageiros, Cabo Verde mais 5.508, Angola mais três mil e Canadá mais 2.135.

Na Europa, os maiores crescimentos registaram-se nas rotas da Suíça com mais 14 mil passageiros, Reino Unido com mais 13 mil, Itália com mais 12 mil, Alemanha com mais 12 mil e Madeira com mais nove mil.