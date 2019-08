TAP suspende operação para London City e cancela cinco rotas

De acordo com o comunicado da transportadora aérea nacional, revelando as notas rotas a operar no próximo ano de 2020, a empresa liderada por Antonoaldo Neves esclarece que, “devido às incertezas de procura por parte dos clientes, associada ao ‘Brexit’, e pelos resultados abaixo do esperado nesse mesmo mercado, a TAP decide suspender a operação no aeroporto de London City (..)”.

Segundo os responsáveis da TAP, esta suspensão irá compensar “parcialmente os assentos perdidos com o aumento da capacidade dos aviões à partida de Lisboa e do Porto para os restantes aeroportos londrinos, nos períodos de maior procura”.

Além disso, a TAP assumiu que no próximo ano irá suspender as rotas Lisboa-Estugarda, Lisboa-Colónia e Lisboa-Basileia, para além das ligações Porto-Barcelona e Porto-Lyon”.