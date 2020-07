TAP retoma 66 rotas em Agosto e 76 em Setembro

A TAP está a repor "gradualmente" as suas operações diárias, sendo que prevê realizar cerca de 500 voos semanais de ida e volta em Agosto, atingindo assim um total de 66 rotas nesse mês. Em Setembro, a companhia aérea estima operar 76 rotas, o que significará 40% da actividade antes da pandemia.

Em comunicado, a TAP adianta que a oferta será reforçada já no próximo mês, com a realização de "18 voos semanais para o Brasil, 20 voos para seis destinos na América do Norte, 44 voos para nove destinos em África, 329 voos para 30 cidades na Europa e 126 voos para seis aeroportos nacionais", pode ler-se.

O Porto passa também a contar, em Agosto, com ligações a Ponta Delgada, Rio de Janeiro, Newark, Londres, Milão e Zurique, que se juntam às ligações a Paris, Luxemburgo e ao Funchal, repostas em Julho.

Em Setembro iniciar-se-á ainda a rota entre o Porto e Amesterdão, de acordo com a companhia aérea.

"É em Setembro, no entanto, que a TAP vai repor de forma mais significativa a sua operação, retomando cerca de 40% do que era a sua oferta normal no período pré-COVID", sublinha a companhia aérea.

Nesse mês, a TAP estima ter 22 voos por semana para o Brasil, 30 voos em oito rotas na América do Norte, 59 voos para 13 cidades em África e no Médio Oriente, 498 voos para 35 cidades europeias e 159 voos entre seis cidades de Portugal.

Ainda assim, a companhia aérea deixa a ressalva que a "lista de rotas e voos poderá ser ajustada sempre que as circunstâncias o exijam, face à dinâmica da evolução das imposições e restrições dos vários países, em virtude da evolução da pandemia, bem como da evolução da procura".