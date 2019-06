TAP recua 4 posições no ranking das 100 melhores companhias aéreas mundiais

Em 2018 situou-se o 72º lugar, mas em 2019 deu um tombo de quatro lugares. A TAP Portugal encontra-se agora na 76ª posição, embora ainda se mantenha no top 100 das melhores transportadoras aéreas do mundo pela consultora Skytrax.

À frente da TAP estão companhias como a Ryanair em 59º lugar, que subiu cinco lugares no ranking; aEthiopian Airlines na 44ª posição, que caiu quatro lugares; a Easyjet, que se encontra em 37º lugar mas conseguiu subir seis lugares desde o ano passado.

No pódio está a companhia Qatar Airways, que o ano passado ficou em segundo lugar mas em 2019 alcançou o primeiro lugar. A Singapore Airlines caiu uma posição no ranking da Skytrax, perdendo o primeiro lugar para a transportadora Qatar. A ANA All Nippon Airways manteve a mesma posição de 2018, permanecendo em terceiro lugar.

A Emirates, que o ano passado se tinha fixado em quarto lugar, encontra-se agora na quinta posição, segundo o ranking da Skytrax. A Cathay Pacific Airways subiu dois lugares e encontra-se agora em quarto.

Nas melhores companhias low cost de 2019 encontram-se a AirAsia, Easyjet e a Norwegian. As companhias aéreas mais limpas são todas asiáticas, sendo duas japonesas: EVA Air, Japan Airlines e ANA All Nippon Airways.

O ranking também elegeu as companhias com os melhores assistentes de bordo. Singapore Airlines, Garuda Indonésia, ANA All Nippon Airways, Thai Airways, EVA Air, Cathay Pacific, Hainan Airlines, Japan Airlines, Qatar Airways e China Airlines. A melhor equipa do Sul da Europa foi a espanhola Iberia.