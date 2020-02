TAP recebe dois novos Airbus A330neo e espera mais 10 aviões este ano

“A TAP recebeu, em Lisboa, mais dois novos aviões do modelo A330neo na Airbus. Os voos de entrega do Airbus A330neo CS-TUQ e do Airbus A330neo CS-TUS deslocaram-se de Toulouse, [em França], e aterraram em Lisboa ao final da tarde de sexta-feira”, indicou, em comunicado, a companhia aérea.

Em 2015, a transportadora previa ter 17 aeronaves de longo curso no final de 2019. Porém, “as oportunidades atractivas de expansão do mercado norte americano e brasileiro, bem como a baixa eficiência da frota antiga da TAP, levaram a companhia a antecipar a chegada dos novos aviões”, explicou.

Assim, a frota de longo curso da companhia portuguesa passou a ter 19 aeronaves deste modelo. O Airbus A330neo incorpora a última geração de motores Rolls-Royce Trent 7.000 e uma asa de maior envergadura com optimização 3D. Já a frota de médio curso conta com 56 aeronaves, 19 das quais de última geração.

Ao longo deste ano, a TAP vai ainda receber 10 aeronaves dos quatro modelos da Airbus – A320neo, A321neo, A321LR e A330neo -, esperando, até 2025, que este número ascenda a 71 aviões, acrescentam.