TAP permanece no ‘vermelho’ mas melhora margem e reduz peso da dívida em 40%

Numa nota informativa ontem divulgada, a equipa de Antonoaldo Neves salienta que a TAP está a reduzir fortemente o nível de endividamento e diz que pretende alongar mais os prazos da dívida.

“Em 2019, a TAP já amortizou mais de 170 milhões de passivo financeiro. O peso da dívida, medido pelo rácio dívida líquida/EBITDAR, diminuiu mais de 40% desde 2015”, destaca a referida nota informativa.

A companhia aérea anunciou ontem um prejuízo de 111 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, sendo que, excluindo o impacto de variações cambiais, o resultado do terceiro trimestre foi positivo, com um lucro líquido consolidado de 61 milhões de euros.

Embora no acumulado do ano a TAP permaneça no vermelho, aquele valor representa uma inversão de tendência e anula uma pequena parte do prejuízo de 119,7 milhões de euros que registou no final do primeiro semestre e causou tensão na relação com o Governo. Segundo foi noticiado, na sequência destes prejuízos semestrais, o Executivo liderado por António Costa estará a ponderar encontrar um novo acionista privado, para substituir o grupo do empresário David Neeleman.