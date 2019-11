TAP lança três novas rotas para Maceió, Montreal e Boston

“As três novas ligações da companhia reforçam a tendência de forte crescimento da atividade no mercado brasileiro e do Atlântico Norte”, destaca um comunicado da transportadora aérea, sendo que os níveis de economia de combustível e de eficiência deste novo modelo de aviões está a impulsionar o crescimento da empresa.

A mesma nota informativa adianta que “o investimento em equipamentos mais modernos, eficientes e confortáveis, com destaque para a entrada dos novos aviões do modelo A321LR, permitem à TAP aumentar também as frequências para as cidades de Natal e de Belém, crescendo de três para cinco voos por semana para cada um dos destinos e explorar um novo mercado no Brasil”.

“O A321LR é mais eficiente ao nível do consumo de combustível. É um avião que permite à TAP operar para mercados não acessíveis a aeronaves ‘wide body’ [aviões de fuselagem larga, com três filas de assnetos] e com maior poupança nos custos de operação”, explica o referido comunicado.