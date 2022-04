TAP fecha 2021 com prejuízos de 1.600 milhões de euros

A TAP encerrou o último ano com prejuízos de 1.599,1 milhões de euros, um valor recorde e que supera os 1.230 milhões negativos registados no ano da pandemia, segundo avançou a empresa em comunicado.

De acordo com o comunicado divulgado esta manhã pela companhia aérea à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o resultado líquido foi penalizado pelo encerramento das operações de manutenção no Brasil, no quarto trimestre.

“Também na sequência da aprovação do Plano de Reestruturação e reorganização da TAP SGPS, a TAP registou custos não recorrentes de EUR 1.024,9 milhões com impacto nos resultados”, indica a empresa.

Além dos custos recorrentes, a companhia aérea cita ainda o impacto negativo das diferenças cambiais, no valor de 175,5 milhões de euros, motivado pela queda do euro face ao dólar e pela descida do real face ao euro. Já as operações de cobertura de jet fuel (jet fuel hedging) tiveram um impacto positivo de 8,7 milhões de euros.