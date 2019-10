TAP apresenta estratégia para o mercado angolano

As iniciativas foram anunciadas num comunicado de imprensa enviado ao Jornal de Angola, onde também é indicado que a companhia promove a reunião anual de Vendas África, com a presença dos responsáveis das delegações no continente na quinta-feira, no mesmo dia em que oferece uma recepção aos agentes de viagens do país.

Na sexta-feira, está agendado um encontro com responsáveis governamentais e empresariais de Angola, depois do que se realiza outro com alguns dos principais meios de comunicação social de Angola.

Para estas acções, revela o documento, deslocam-se a Luanda altos quadros da companhia, com destaque para Abílio Martins, chefe de Marketing e Vendas, Paula Canada, directora de Marketing e Vendas, e Dionísio Barum, director de Vendas para os mercados africanos.

O documento realça o início das operações entre Lisboa e Luanda do avião Airbus A330neo, a 2 de Outubro, declarando que “as reacções nas redes sociais dos passageiros angolanos que já voaram neste avião têm sido de enorme agrado e satisfação”. A Companhia oferece um voo diário entre as duas cidades durante o período de Inverno (de Dezembro a Fevereiro), aumentando a oferta para nove voos por semana durante o Verão (de Junho a Agosto).

A TAP considera que o Airbus A330-900neo é “um dos aviões mais modernos, sofisticados e confortáveis do mundo” e disponibiliza características únicas com a nova versão da cabina Airspace, que representa um novo conceito ajustado à ambição da TAP de oferecer o melhor produto da indústria aos seus clientes.