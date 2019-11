Talatona Shopping será inaugurado em Dezembro

Situado no coração da região que mais desenvolve, o Talatona Shopping diferencia-se no mercado por diversos motivos, tais como: presença de marcas internacionais inéditas em Angola, mix de elevado padrão, supermercado gourmet, galeria de arte, zona recreativa com diversos jogos e passatempos, praça de alimentação com zona coberta e esplanada, entre outros.

Em relação à sua infraestrutura, o Talatona Shopping conta com 04 pisos, que estão ligados por escadas rolantes e elevadores padrões e panorâmicos.

O projecto moderno e inovador contempla uma fachada em vidro e um pé direito alto que projectam iluminação natural no estabelecimento. Além disso, excelência define o empreendimento que apostou em materiais de alta qualidade, tendo sido construído de acordo com os padrões de desenvolvimento estabelecidos para Shoppings Centers.