Talatona Shopping abre as portas ao público

Para Alexandre Saleme, Director Geral do Talatona Shopping, essa é aposta empresarial no mercado nacional, e na confiança de diversos lojistas e investidores do país.

“É uma enorme realização contemplar todo o processo. Desde a construção do shopping, realizada com os padrões de desenvolvimento estabelecidos para centros comerciais até a sua finalização, onde mais de 90% de ABL (Área Bruta Locável) está comercializada”, disse.

O shopping, é um projecto inovador de 40000m2 de área total, que veio para criar impacto positivo em Luanda pela sua infra-estrutura, apresenta características que o distinguem no mercado, com presença de 06 escadas rolantes, 02 elevadores panorâmicos, área kids com mais de 1000m2, estacionamento exterior e coberto, galeria de arte com mais de 250 m2, 75 lojas (âncoras e megastores), praça de alimentação com espaço interno e esplanada, entre outras.

Além da estrutura investida de 4 pisos, o centro, conta com um pavimento exclusivo para moda e outro para lazer e gastronomia, sendo que a praça de alimentação alberga fast-food e restaurantes temáticos para todos os paladares com um terraço que contempla uma vista deslumbrante sobre o bairro Talatona.

Para celebrar o novo empreendimento e a aposta no mercado nacional, a festa de inauguração contou com a presença de convidados especiais e diversas atracções, entre elas os pockets shows da Diva Ary e Calado Show.