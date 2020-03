TAAG sem capacidade para reajustar salários

A TAAG afirmou, ontem, em comunicado, que não tem capacidade financeira para realizar quaisquer reajustes no salário base ou nas diversas componentes remuneratórias, sob pena de pôr em risco a sobrevivência da empresa.

Em resposta a uma carta do Sindicato dos Pilotos de Linhas Aéreas, no qual solicitam a revisão salarial desta classe de trabalhadores da companhia, o Conselho de Administração da TAAG explica que os ajustes pretendidos configuram, na realidade, verdadeiros aumentos salariais, incomportáveis pela tesouraria.

O facto de a TAAG actualizar os preços dos bilhetes de passagem em paralelo com a depreciação do Kwanza decorre da obrigatoriedade de o fazer no âmbito dos acordos tarifários celebrados com a IATA.

“Esta aparente vantagem é consumida pela necessidade real de fazer face aos custos operacionais em moeda estrangeira, que correspondem a 80 por cento dos custos totais, não permitindo qualquer indexação de remunerações salariais ao dólar”, lê-se no documento. A TAAG sublinha que a realidade financeira da companhia, bem como as reestruturações que necessita com vista à manutenção, sustentabilidade e rentabilidade são do conhecimento do Sindicato dos Pilotos.

O processo de reestruturação e da transversalidade das actualizações salariais, acrescenta a nota, impõe, cada vez mais, a necessidade do comprometimento de todos os trabalhadores da companhia de bandeira angolana. “Esta decisão da TAAG baseia-se na recuperação financeira e manutenção da Empresa enquanto sociedade comercial rumo à privatização, não obstante ser, ainda, de capitais exclusivamente públicos”.