TAAG prioriza redução da dívida a fornecedores

A TAAG - Linhas Aéreas de Angola fez saber que a companhia eliminou, até ao momento, grande parte da dívida de 1,2 mil milhões USD que tinha com fornecedores internos e externos, restando um valor de apenas 250 milhões.

De acordo com o administrador não executivo, Rui Carreira, que falava na conferência de imprensa de balanço dos 100 dias da nova administração, para realizar estas operações, o reforço de 700 milhões USD cedidos pelo Estado para a conclusão do processo de recapitalização foi decisivo.

“A dívida da TAAG, deixada pela administração anterior, quando essa tomou posse, a dívida estava avaliada em 1,2 mil milhões USD. O Estado operou dentro do processo de recapitalização um reforço de 700 milhões USD, que teve dois efeitos, nomeadamente, o ressarcir de parte da dívida para com empresas do Estado, que constituía quase 90% dessa dívida; e fez também, com que, nessa operação, a TAAG ficasse com capital próprio positivo, porque antes disso era negativo”, disse.

Segundo Rui Carreira, ao longo destes anos, ressarciu-se esta dívida para com as empresas do Estado, mas ainda restam ressarcir os fornecedores estrangeiros, cuja dívida rondava, na altura, os 250 milhões USD e, neste momento, é um valor que não está muito diferente deste.

A respeito da dívida, a presidente do Conselho de Administração, Ana da Silva Major, realçou que a direcção está a arranjar formas de resolver tal questão com alguns fornecedores. “A abordagem é positiva. Permite olhar para várias opções, que ainda não podem ser divulgadas”, frisou.