Os tripulantes de cabine da transportadora TAAG decidiram desconvocar a greve, com início previsto para esta quarta-feira, após chegarem a acordo com direcção da empresa para as reivindicações serem solucionadas em seis meses.

A informação foi transmitida pelo porta-voz do Sindicato Provincial do Pessoal Navegante de Cabine (Sinpropnc), Délio Albano, citado pela Lusa.

A greve, com paralisação total, estava prevista para os dias 05, 06 e 07 de Fevereiro.