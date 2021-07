TAAG e Turkish Airlines assinam acordo de 'code-share' em Istambul

A TAAG e a turca Turkish Airlines celebraram hoje, em Istambul, um acordo de 'code-Share' de Transporte de Passageiros, que permitirá a ambas empresas aumentar o número de voos e de passageiros.

Nos termos do acordo, segundo uma nota do ministério dos Transportes, a Turkish Airlines permitirá que a TAAG utilize o seu código de companhia e números de voo para identificar e comercializar, ao público, serviços de transporte de passageiros programados e operados pela Turkish Airlines para os mais de 254 destinos operados por aquela companhia.

De acordo com a Lusa, a TAAG permitirá que a companhia turca aceda também ao seu código e números de voo, permitindo à Turkish encaminhar os seus passageiros para a sub-região da África Austral, nomeadamente a cidade de Maputo, Joanesburgo, Cidade do Cabo e outros destinos operados e a operar pela TAAG.

A Turkish Airlines prevê iniciar as ligações aéreas entre Istambul e Luanda, a partir de Outubro do ano em curso, inicialmente com dois voos semanais, uma operação que permitirá igualmente que a TAAG comercialize o mesmo percurso, através da parceria em partilha de código (Code-Share).

Este tipo de acordos são uma prática comum da indústria de aviação civil, permitindo a cada companhia ampliar a oferta de destinos e oferta de lugares para os respectivos passageiros.