TAAG corta ligações com África do Sul e mais seis países

A TAAG Linhas Aéreas de Angola suspendeu as ligações aéreas de passageiros provenientes da África do Sul, Botswanna, Essuatíni, Lesoto, Namíbia, Moçambique e Zimbabué, no dia 28 de Novembro de 2021.

A medida surge do cumprimento à determinação do comunicado da Comissão Multisectorial de Prevenção e Combate à COVID-19 para garantir a prevenção sanitária associada ao surgimento de uma variante do vírus SARSC-Cov-2, que representa um aumento da transmissibilidade da COVID-19.

De acordo com a TAAG, os passageiros que se encontram na África do Sul, Namíbia e Moçambique, em articulação com as autoridades angolanas, tudo fará para garantir o regresso o mais breve possível.

Dada a suspensão dos voos para Windhoek, Maputo, Joanesburgo e Cape Town, a TAAG fez saber que está prevista nesta terça-feira (30) a realização de voos de repatriamento com as rotas Luanda-Joanesburgo-Luanda; Luanda- Maputo-Luanda e Luanda-Windhoek-Luanda.