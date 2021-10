TAAG com queda de cerca de 85% no volume de negócios devido à pandemia

A informação foi avançada pelo Director de Compras e Negociações da companhia aérea de bandeira, Hespanhol Neto, durante uma entrevista ao jornal Mercado, onde referiu que, à semelhança de toda a indústria relacionada, o balanço é claramente negativo, mas que têm estado a retomar de forma gradual.

De acordo com Hespanhol Neto, a questão se agudizou também devido à questão cambial do País (taxa de câmbio e/ou depreciação da moeda nacional), sendo que este parâmetro tem incidência directa no preço dos bens e serviços, bem como nos factores de produção.

Destaca ainda que a TAAG conta actualmente com mais de 100 fornecedores e prestadores de serviços cadastrados e devidamente catalogados. A evolução da sua carteira de negócios vai depender fundamentalmente do portfólio de negócio que o mercado oferecer, o que irá naturalmente permitir um crescimento sustentado do seu volume de negócio a partir do primeiro trimestre de 2022.

Hespanhol neto sublinhou que para fazer parte da carteira de fornecedores da TAAG, qualquer empresa interessada deve contactar a TAAG através da sua Direcção de compras e negociações ou enviar uma carta de apresentação. Caso os bens ou serviços estejam dentro dos padrões exigidos, em termos de qualidade e certificação, a empresa é cadastrada, dando deste modo início de uma relação comercial entre ambas. Não existe nenhum tipo de burocracia para o efeito.

O responsável referiu igualmente que não é norma as empresas guardarem recursos para compras futuras (dois ou três anos). Elas têm modalidades bastante específicas de aquisição de bens e serviços.