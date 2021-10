TAAG com queda de 15% no volume de negócios devido a pandemia

A TAAG, Linhas Aéreas de Angola, registou uma queda de 15% no volume de negócios devido à quase total paralisação dos serviços há mais de um ano causado pela pandemia da COVID-19. A informação foi avançada pelo director de Compras e Negociações da companhia aérea de bandeira, Hespanhol Neto, durante uma entrevista ao jornal Mercado.

O responsável referiu que à semelhança de toda indústria relacionada, o balanço é claramente negativo, mas que já têm estado a retomar de forma gradual.

De acordo com Hespanhol Neto, a situação se agudizou também devido à questão cambial do País (taxa de câmbio e/ou depreciação da moeda), sendo este um parâmetro que se reflecte directamente na relação entre os preços dos bens, serviços e outros factores de produção.

Destaca que a TAAG, que actualmente conta com mais de 100 fornecedores e prestadores de serviços cadastrados e devidamente catalogados vai depender, para evolução da carteira, fundamentalmente do portfólio de negócio que o mercado oferecer, o que irá assim permitir um crescimento sustentado do volume de negócios para o primeiro semestre de 2022.