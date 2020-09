Sustentável ou Rentável?

Mostramo-lhe como essa decisão tem impacto na vida de alguém numa outra parte do Mundo. Lembra-se da História da Rosette?

Desta vez vamos mostra-lhe como o Sustentável é, também, mais rentável. Porque economizar, reduzir custos, são fundamentais para a sobrevivência das Empresas. Sabemos que o Original é ainda, infelizmente, mais oneroso do que as falsificações. Seja num par de ténis, seja num relógio, seja num produto de limpeza. Se o que é original é mais caro, onde está essa poupança? Está na durabilidade, está na Garantia que as Marcas oferecem.



Em Angola ainda pouco se fala de Garantia. Ainda poucas são as pessoas que reclamam o que é de Lei; são ainda poucas as empresas que de uma forma pró-activa cumprem o que é de Lei.

Mas a Lei existe, bem como existem mecanismos próprios para a fazer valer. E avanços vêm sendo notados nos últimos anos. O Livro de Reclamações é obrigatório em todos os estabelecimentos comerciais e entidades públicas e/ou privadas, com atendimento ao público, e permite aos Consumidores reportarem situações e práticas abusivas.

Quando, por uma questão de economia, opta por utilizar toners e tinteiros não originais nas suas impressoras, está a comprometer a Garantia dos seus equipamentos e Produtividade da sua empresa. Resumindo, toda e qualquer reparação ou intervenção que seja necessária, deixa de estar coberta pela Garantia da Marca.

Pelo que, desta forma, o custo da reparação terá que ser assumido por si ou pela sua empresa. E no fim da linha, são frequentes os casos em que os equipamentos não têm reparação possível, sendo a única solução a aquisição de um novo...se quiser continuar a imprimir.

Se ainda assim não ficou convencido, saiba que os Consumíveis Originais proporcionam maior produtividade: imprimem mais páginas do que os não originais. E como são Originais protegem os equipamentos e diminuem a probabilidade de que fique com um trabalho parado a meio...porque a sua impressora avariou. Ou porque as impressões estão a sair riscadas ou manchadas, obrigando-o a repetir o trabalho.

Todas as decisões que tomamos hoje, são avaliadas amanhã, e é por isso fundamental que faça as suas de forma consciente, pesando sempre os prós e contras das mesmas.

Leia o Código QR das embalagens de toners e tinteiros que adquire e certifique-se que comprou um produto original.

Para saber mais visite a página de Facebook HP em Angola.