Suporte da nuvem e App store Huawei dinamizam comércio eletrónico em África

O cofundador e CMO da Afrishop, Lulu Haangala Wood, anunciou recentemente em Joanesburgo, que o suporte da nuvem e da App store Huawei desempenham um papel fundamental para garantir o sucesso das plataformas de comércio eletrónico em África.

O investidor, que falava durante o recém-terminado evento online Huawei Cloud & AI Forum no âmbito do AfricaCom 2020, revelou que a Afrishop viu 10 mil downloads na primeira semana e continuou a crescer nos últimos nove meses, sendo que hoje a plataforma opera em Angola, Zâmbia, África do Sul, Quénia, Uganda, Nigéria e Gana.

“Estamos disponíveis nas lojas de aplicativos Android e Apple, mas nossa vantagem competitiva é que estamos disponíveis no Huawei AppGallery em telefones Huawei, amplamente utilizados em África”, assegurou Haangala Wood.

De acordo com Haangala Wood, “o marketing influenciador tem sido uma grande parte da nossa estratégia, assim como o marketing offline através dos órgãos de comunicação tradicional, que continua relevante no mercado africano,” frisou Haangala Wood. “No entanto, o nosso núcleo tem sido o marketing digital. Com o nosso aplicativo actual, a distribuição e listagem na galeria de aplicativos da Huawei vêm a custo zero.

“Continuamos a melhorar o nosso aplicativo e esperamos poder continuar a nossa grande parceria com a Huawei Cloud. A COVID-19 atingiu-nos, mas estamos animados em ver que cada vez mais pessoas estão a olhar para o comércio eletrónico como sendo o seu canal de compras preferido”, fez saber Haangala Wood.

A Afrishop lançou uma oferta tendo o suporte da Huawei Cloud, oferecendo compras online convenientes, bem como serviços de logística e correio. O propósito da Afrishop é criar um serviço de entrega mais conveniente e acessível para os consumidores em busca de produtos de qualidade da China. No seu lançamento e desenvolvimento, a Afrishop teve suporte da infraestrutura Huawei Cloud e Huawei AppGallery, a loja de aplicativos em smartphones Huawei.

O Huawei Cloud & AI Forum é um evento organizado regularmente pela Huawei para a indústria africana de TIC. O tema do evento deste mês é “Novo Valor Juntos”, com o objectivo de estabelecer uma plataforma aberta e cooperativa para clientes e parceiros explorarem novas oportunidades para um futuro inteligente.