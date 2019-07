Superfícies comerciais orientadas a pagarem dívidas a fornecedores num prazo de 30 dias

O Ministro do Comércio, Joffre Van-Dúnem Júnior, manteve hoje, 23 de Julho, um encontro de auscultação aos produtores nacionais, membros da Direcção da Associação Agro-pecuária de Angola-(AAPA) e cerca de 20 representantes de grandes superfícies comerciais.

O objectivo principal do encontro foi de apelar aos agro-pecuários e representantes das grandes superfícies comerciais a pagarem com celeridade as dívidas que possuem com os seus fornecedores.

Os produtores nacionais presentes no encontro afirmaram que os responsáveis das grandes superfícies comerciais atrasam no pagamento dos produtos por eles fornecidos, o que desencoraja alguns produtores a continuarem a produzir, o que, por sua vez, leva a consequente escassez de produtos em várias lojas e a fraca produção nacional.

Já os representantes das grandes superfícies defenderam-se dizendo que, pela especificidade do negócio, a estratégia é “vender à vista mas pagar à prazo” e isso não excede os três meses.

O Ministro do Comércio, Joffre Van-Dúnem Júnior, considerou o prazo de 30 dias como razoável e orientou os responsáveis de grandes superfícies comerciais a liquidarem as suas dívidas com os produtores nacionais no prazo acima referido.

O encontro de hoje, 23 de Julho, surge na sequência de um outro mantido ontem, 22 de Julho, em parceria com o Ministério da Indústria, com o objectivo de traçar novas políticas, implementá-las e melhorar a qualidade alimentar dos cidadãos.

No encontro de ontem, o Ministro do Comércio, Joffre Van-Dúnem Júnior, afirmou que o País precisa de cerca de 60 mil toneladas de farinha de trigo e reconheceu que as moageiras existentes ainda não cobrem o total das necessidades, pelo que poderão importar o diferencial que é de cerca de 30 mil toneladas.

O responsável do comércio no País reconheceu que, “as poucas moageiras que temos ainda importam o grão e sei que fica mais caro, todavia, produzem cerca de 30 mil toneladas de farinha de trigo e como alternativa de momento, será importar apenas o diferencial que fica por volta de 30 mil toneladas também”.

De referenciar que o Secretário de Estado da Indústria, Ivan do Prado, afirmou na ocasião que a discussão e análise sobre o preço da farinha de trigo é o primeiro passo para que se resolvam os problemas da classe, de forma a não prejudicar o cidadão que é o consumidor final.

Por um lado, os produtores e industriais de farinha de trigo presentes no local, nomeadamente a Kikolo - Sociedade Industrial de Moagem e a GMA-Grandes Moagens de Angola, apresentaram as mesmas inquietações que estão ligadas à dificuldade na aquisição de divisas e o preço do grão importado.

Por outro lado, os panificadores e membros da Associação das Indústrias de Panificação e Pastelarias de Angola, AIPPA, apelaram a redução do preço do saco de farinha de trigo para oito mil kwanzas e mais apoio aos empresários nacionais, pois são as pequenas e médias empresas que geram mais postos de trabalho.

Quanto às preocupações levantadas, o Ministro do Comércio fez saber que, infelizmente, para o panificador, o preço do pão é fixado e vigiado com base no Decreto Executivo n.º 62/16 e não muda quando o empresário quer, diferente do produtor de trigo que o preço do seu produto é liberal, mas que levará a questão às instâncias superiores para as devidas soluções.