SUN Group Corporate quer alargar negócios com Angola

O SUN Group Corporate manifestou interesse em alargar os seus negócios com Angola, quer por via do Investimento Directo Estrangeiro (IDE), quer por intermédio de parcerias com empresas angolanas, avançou o Jornal de Angola.

Esta intenção foi transmitida pelo presidente executivo da EO SG, Shiv V. Khemka, ao embaixador Extraordinário e Plenipotenciário de Angola nos Emirados Árabes Unidos, Albino Malungo.

O Entrepreneurship Sports Generation (ESG) é um torneio global de empreendedorismo desportivo e fornece às startups mais promissoras, ferramentas capazes de ajudá-las a crescer e atingir a escala global.

"Manifestamos abertamente ao embaixador para que seja possível encontrar uma plena penetração no mercado angolano, na qual estamos encorajados com a abertura que nos foi dada”, explicou Shiv V. Khemka, para quem "Angola é um país do futuro e bastante promissor”.

O grupo de raízes indianas é familiar e existe há mais de 100 anos com ramificações em vários países do mundo.

Além do empreendedorismo desportivo, investe em vários outros segmentos da economia com destaque para os sectores dos Transportes, Petróleo e Gás, Finanças, Bolsas e em Infra-estruturas Rodoviárias.