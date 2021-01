Sudão treinará engenheiros técnicos do Sudão do Sul

De acordo a Plataforma o acordo é motivado pelos dois países com o objectivo de aumentar a produção na tentativa de estabelecer um pós-COVID-19 e recuperação económica.

“A reunião técnica entre os dois ministérios do petróleo permitiu um acordo sobre como formar uma relação de amizade para garantir que beneficiamos dos nossos recursos”, afirmou o Engº. Awow Daniel Chuang, Subsecretário do Ministério do Petróleo, Sudão do Sul.

“O Sudão tem programas de treinamento sistemáticos e de longo prazo com foco especial na produção de petróleo”, afirmou o Dr. Hamid Suliman Hamid, Subsecretário do Ministério de Energia e Minas do Sudão. “Além disso, os dois países compartilharão os produtos.”