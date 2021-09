Stellantis compra dona de grupo de financiamento automóvel F1 Holdings por 258 milhões USD

A Stellantis anunciou a existência de um acordo definitivo para a compra da F1 Holdings, a “empresa-mãe” do grupo First Investors Financial Services, uma das principais empresas de financiamento automóvel no mercado norte-americano.

De acordo com o jornal de Negócios de Portugal, no comunicado, a fabricante automóvel detalha que esta operação envolve uma transacção em numerário na ordem de 258 milhões USD “sob reserva de ajustes em termos de balanço de encerramento e a opções pendentes” de um “grupo de investidores liderado pela Gallatin Point Capital LLC e que inclui filiais da Jacobs Asset Management, LLC”, é explicado.

“Esta transacção marca uma etapa importante na estratégia de financiamento das vendas da Stellantis no mercado norte-americano”, avança Carlos Tavares, o CEO da Stellantis. “A First Investors conta com uma plataforma operacional e financeira excepcional, apoiada por uma forte equipa de gestão, com ampla experiência na área do financiamento automóvel. A propriedade directa de uma entidade financeira nos EUA traduz-se numa oportunidade única, que permitirá à Stellantis oferecer aos seus clientes e concessionários uma gama completa de soluções de financiamento, incluindo crédito ao consumo, contratos de aluguer e financiamento de stocks, a curto e médio prazo.”

A empresa aponta ainda que tem como objectivo a constituição de uma empresa de financiamento cativo no mercado dos EUA, uma vez que, neste mercado, a Stellantis é a única fabricante automóvel a operar sem uma empresa deste tipo.