Startup portuguesa NextBitt gere mais 1.000 milhões de activos físicos

A NextBitt tem sede em Lisboa, foi fundada em outubro de 2015, mas já deixou de se ver como uma startup porque, actualmente, gere mais 1.000 milhões de activos físicos em Portugal de empresas de telecomunicações, retalho, ferrovia ou aviação.

A tripla de empreendedores Miguel Salgueiro, André Calisto e Pedro Morais considera que os executivos continuam essencialmente com duas dúvidas: Quanto é que os seus edifícios consomem? Porque é que consomem esse valor? “Ainda hoje é difícil terem noção destes consumos, quanto custam, sendo certo que nunca pode faltar água e luz no edifício. Há casos de clientes nossos que reduziram custos operacionais entre 30 a 40%. Um activo físico tem um ciclo de vida, um SLA [Service Level Agreement] associado. Hoje, se temos um rato, uma lâmpada ou até uma cadeira, o utilizador, para exercer bem a sua função, só tem de carregar numa tecla e aquilo aparecer”, disse Miguel Salgueiro, sócio da NextBitt, ao Jornal Económico.

Com a ambição de tornar as organizações mais produtivas, os três sócios juntaram-se e desenvolveram um negócio de assets management, facilities management e field services, o que tanto funciona para um ar condicionado como para um capacete de um trabalhador da construção civil. Na prática, desenvolvem plataformas tecnológicas de gestão de activos físicos, com a utilização de um sistema que permite integrar sensores NFC (Near Field Communication), software ERP ou alarmística.

“Somos três sócios com mais de 20 anos de experiência cada. A dada altura da vida entendemos que nos deveríamos juntar porque éramos peças de um puzzle de um nicho de negócio com o qual nos deparámos na crise de 2009-2010, quando os CEOs olhavam para os custos das suas empresas e pensavam onde cortar”, lembrou Miguel Salgueiro.