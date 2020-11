Start-up francesa de transportes com aplicativo digital chega ao País

Depois de um investimento de 50 milhões de USD em Maio de 2019 para acelerar o seu desenvolvimento na Europa, Magrebe e África Subsaariana, a empresa já chegou a Marrocos, Argélia e chega agora a vez do nosso País. Num comunicado que o Mercado teve acesso, a Heetch Angola, refere que entra no mercado através de uma parceria sólida com a Eurostral, empresa Angolana reconhecida no sector dos transportes, para substituir o serviço da Eurotaxi.





Por outro lado, a empresa acredita que a sua chegada vai permitir trazer dois novos elementos ao mercado: a confiabilidade da tecnologia que a Heetch possui e que é desenvolvida por mais de uma centena de engenheiros e o desenvolvimento de uma oferta destinada a motoristas. Em todos os países em que a Heetch está presente, o motorista está no centro da estratégia da empresa, com base numa relação de confiança baseada em transparência e acompanhamento. “Os motoristas que integrarem a Heetch Angola receberão formação, tanto ao nível da gestão do seu dia-a-dia no aplicativo como ao nível das relações interpessoais e atendimento ao cliente, para assegurar a máxima qualidade ao utilizador do serviço”, lê-se no comunicado.