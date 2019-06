Paulo Cardoso, assessor do ministro dos transportes, diz que o metro de superfície vai mudar a face de Luanda.

Embora sem avançar data, o especialista entende que assim como fez a África do Sul, é importante que o metro de superfície de Luanda não seja apenas uma iniciativa do Estado, é preciso envolver o sector privado que ajude a construir e depois ter o direito de exploração durante um determinado período.

Paulo Cardoso falava há instantes sobre a rede ferroviária ligeira de Luanda no XI Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes que decorre desde ontem no Instituto Superior de Gestão e de Logística de Transporte (IGEST).