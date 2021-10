Sonangol, Total Eren e Greentech em parceria para projecto solar

A Sonangol, Total Eren e a Greentech - Angola Environment Technology- anunciaram a celebração de um acordo de parceria para o projecto solar Quilemba, de 35 megawatts-pico (MWp), em Angola.

Segundo o comunicado conjunto, a Sonangol, Total Eren e a Greentech assinaram, recentemente, "o acordo de parceria para a central solar fotovoltaica de Quilemba, localizada no Lubango, capital da província de Huíla".

Assim, "a Sonangol terá uma participação de 30% no projecto solar Quilemba ("Quilemba Solar"), enquanto a Total Eren e a Greentech deterão 51% e 19%, respectivamente", adianta a nota.

A parceria "será fundamental" para a finalização, desenvolvimento e implementação do projecto, que quando entrar em funcionamento, "permitirá poupanças significativas de combustível líquido, se comparado com as centrais térmicas existentes, e aumentará a capacidade de produção de energias limpas no sul de Angola, em linha com a forte ambição do País para o sector das energias renováveis", acrescenta.

"A assinatura deste acordo representa o fortalecimento da parceria com a TotalEnergies em Angola e a Greentech, assim como o engajamento da Sonangol para a transição energética no País e para as preocupações ambientais e de sustentabilidade energética", afirmou Maria A. Correia, da comissão executiva da Sonagás, citada no comunicado.

"Estamos muito satisfeitos por receber a Sonangol no projecto Quilemba Solar que estamos a desenvolver com o nosso parceiro Greentech em Angola. Acreditamos que podemos trabalhar juntos de forma mais eficaz no fornecimento de electricidade de baixo carbono, renovável e competitiva ao povo angolano", salientou a vice-presidente executiva da Total Eren, Fabienne Demol.

Segundo o Notícias ao Minuto, Jorge Salvador, executivo e cofundador da Greentech, considerou que "ter a Sonangol no projecto Quilemba Solar irá criar sinergias adicionais no desenvolvimento conjunto e será uma força adicional para acelerar os esforços de transição energética em Angola".