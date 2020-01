Sonangol integra grupo empreiteiro do Bloco 15 com participação de 10 por cento

O acordo assinado entre a ANPG, na qualidade de entidade concessionária, reguladora e fiscalizadora do sector no segmento ‘upstream’ (exploração e produção petrolífera), e a ExxonMobil, operadora do Bloco 15 em Angola, estabelece a alteração do actual contrato de partilha de produção do referido bloco.

A ANPG informa, numa nota de imprensa distribuída hoje, que como parte do acordo, a licença de produção do Bloco 15 será estendida até 2032, passando a Sonangol a ser parte integrante do grupo empreiteiro, com 10%, em coparticipação com a ExxonMobil (36%), a BP Exploration (24%), a ENI Angola Exploration (18%) e a Equinor Angola (12%).

“A assinatura do contrato acontece na sequência do Acordo de Compromisso rubricado em 05 de junho do ano passado, permitindo à ExxonMobil executar um programa de perfuração de vários anos no Bloco e instalar uma nova tecnologia, no sentido de aumentar a capacidade das linhas de fluxo submarinas existentes”, refere-se na nota.

A execução deste projecto vai gerar cerca de mil empregos locais, prevendo-se uma produção diária de aproximadamente 40 mil barris de petróleo adicionais.

“Por meio deste acordo, a ExxonMobil e os seus parceiros contribuirão para o incremento dos investimentos necessários para aumentar a produção a curto prazo e gerar mais empregos a nível local”, considerou o presidente do Conselho de Administração da ANPG, Paulino Jerónimo, citado na nota.