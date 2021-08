Sonangol e Quanten Consortium assinam acordo de investimento da Refinaria do Soyo

A Sonangol e a Quantem Consortium Angola assinaram um memorando de entendimento para o investimento e desenvolvimento da refinaria do Soyo.

Estiveram presente no encontro o Secretário de Estado dos Petróleos, José Barroso, a embaixadora dos Estados Unidos da América (EUA) em Angola, Nina Maria Fite, o Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Gaspar Martins, distintos Administradores Executivos, representante do consorcio Quante, Segun Thomas e gestores e membros da equipa negocial de ambas empresas.

O Memorando de Entendimento é de caracter vinculativo e estabelece, numa base de exclusividade, o período para o cumprimento das actividades, obrigações e responsabilidades inerentes à construção da refinaria no município do Soyo, província do Zaire, que terá capacidade de processar 100 mil barris de petróleo bruto por dia.

A Refinaria do Soyo contará com um investimento 100% privado que, promoverá a criação de postos de trabalho, vai contribuir para o aumento da capacidade de refinação de Angola e reduzir a importação de derivados de petróleo.

A infra-estrutura terá tecnologia evolutiva, assente na sustentabilidade ambiental com maior redução da emissão de carbono. Neste projecto, a Sonaref representa os interesses da Sonangol.